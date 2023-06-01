グローバルグループ・ENHYPENのJUNGWONが、フィーチャリングで参加した映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」（山下智久）が、きょう15日午前0時に配信リリースされた。【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観に引き込む「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は、映画で主演を務める山下が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲。過