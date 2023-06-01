ENHYPEN・JUNGWON、山下智久とコラボレーション 映画『正直不動産』挿入歌配信
グローバルグループ・ENHYPENのJUNGWONが、フィーチャリングで参加した映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」（山下智久）が、きょう15日午前0時に配信リリースされた。
【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観に引き込む
「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は、映画で主演を務める山下が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲。過酷な状況下でもお互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められている。山下の繊細で力強いボーカルと、JUNGWONの透明感がありつつも芯のある歌声が美しく調和し、リスナーの心にあたたかく響く。
2022年に放送され、その反響の大きさからスペシャルドラマ、続編となる「シーズン2」、スピンオフ・スペシャルドラマを放送するなど、現代を生きる人々が働く活力をもらえる痛快ビジネスコメディドラマとして大きな話題を集めたドラマ『正直不動産』。累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の人気漫画が原作となっており、注目を集めている映画『正直不動産』は、きょうから公開される。同楽曲は劇中に主人公・永瀬（山下）と、桐山（市原隼人）の友情が描かれる重要なシーンで印象的に流れ、本編を彩る。
JUNGWONが所属するENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR“BLOOD SAGA”』を5月1日から3日まで開催されたソウル公演を皮切りに開幕。合計21都市32公演にわたって大規模に展開する。
【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観に引き込む
「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は、映画で主演を務める山下が自ら作詞を手掛けており、疾走感とエモーショナルさを兼ね備えた美しいメロディが特徴の楽曲。過酷な状況下でもお互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められている。山下の繊細で力強いボーカルと、JUNGWONの透明感がありつつも芯のある歌声が美しく調和し、リスナーの心にあたたかく響く。
JUNGWONが所属するENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR“BLOOD SAGA”』を5月1日から3日まで開催されたソウル公演を皮切りに開幕。合計21都市32公演にわたって大規模に展開する。