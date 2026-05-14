◇パ・リーグロッテ5―3日本ハム（2026年5月14日ZOZOマリン）昨季の新人王であるロッテ・西川史礁が、5月初の本塁打と打点をマークした。初回1死三塁で日本ハム先発・細野の直球を捉えて右前に先制適時打。4月21日のオリックス戦以来の打点に「最近、打点を稼げていなかった。昨日（13日）もチャンスをつぶしてばかりだったので、絶対に打とうと思って打席に入った」と胸をなで下ろした。開幕から好調を維持していたが