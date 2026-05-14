世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社は、2026年5月15日（金）より、「大谷翔平×高崎だるま」のお申し込み受付をMLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下「MLB SHOP」）にて開始する。世界を舞台に、前人未到の二刀流で歴史を塗り替え続ける大谷翔平選手。その輝かしい活躍の裏には語られざる努力がある。幾度もの手術やリ