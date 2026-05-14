15日は安定した晴天。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■15日は安定した晴天で洗濯日和に15日は高気圧に覆われて全国的に晴れる所が多いでしょう。上空の寒気は抜けていくため、ここ数日のような天気の急変は無い見込みです。一日を通して安定して晴れる所が多く、絶好の洗濯日和になりそうです。北日本は前日より大幅に気温が上がり、札幌や旭川でも夏日に迫る暑さとなるでしょう。帯広では真夏並みの暑さとなりそうで