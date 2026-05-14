オリックスのジェリーは3回3失点で降板楽天は14日、本拠地でオリックスと対戦し3-0で勝利。6日から続いていた連敗を5でストップした。先発のホセ・ウレーニャ投手は初回、1死から四球で走者を出すも後続を抑え無失点。その後も走者を置きながら要所を締める投球で、相手打線に本塁を踏ませなかった。打線は初回、先頭打者の佐藤直樹外野手、黒川史陽内野手の連打で無死一、三塁の好機をつくると、辰己涼介外野手の犠飛で1点