ENEOSグループの原油タンカーがホルムズ海峡を通過です。このタンカーは、石油元売り大手のENEOSホールディングスのグループ会社が所有する全長339.5メートルの「ENEOSENDEAVOR」です。ENEOSホールディングスは、先ほど、決算会見の場で、ホルムズ海峡を通過して日本に向けて航海を再開し、順調に進めば、5月末から6月初旬に到着の見込みだと明らかにしました。高市総理大臣は、自身のXを更新し、4名の日本人乗組員が乗船してい