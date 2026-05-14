サッカーのJリーグはことし8月から、いわゆる秋春制に移行します。こうした中、モンテディオ山形が県内で本格的なキャンプを行うことが分かりました。Jリーグは、2026年のシーズンから8月にリーグを開幕するいわゆる「秋春制」に移行します。リーグ戦は雪の降る12月から2月までの間を「ウインターブレーク」とし、試合を行わず、年をまたいだ5月末まで試合が続きます。サッカ