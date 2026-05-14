月刊「Ｇファンタジー」で連載中で、2024年にはアニメ化もされた漫画『妖怪学校の先生はじめました！』のミュージアムイベントが、2026年5月22日〜6月7日開催の東京会場を皮切りに、兵庫・福岡・愛知の各地で順次開催される。【画像】『妖怪学校の先生はじめました！』ミュージアム見逃せないグッズの数々『妖はじ』の世界観や個性的なキャラクターたちを堪能できる展示のほか、原作・田中まい氏の描き下ろしイラストを使用した