カルビーのポテトチップスに続き、カゴメのトマトケチャップもパッケージを変更します。名古屋市に本社を置くカゴメは、主力商品「カゴメトマトケチャップ」のパッケージを5月下旬から順次、印刷のない透明な部分を増やしたデザインに変更すると発表しました。中東情勢の緊迫によるナフサの不足でインクの調達が不安定となっていて、特に赤いトマトの背景に使われる白のインクは種類が限られ、代わりのも