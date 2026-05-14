香川大学 香川大学法学会は5月25日、「オランダにおける社会内処遇について」と題して講演会を開催します。 オランダ最高裁判所調査官でアムステルダム地方裁判所裁判官のルーカス・ノヨン氏が、刑事司法上の処遇制度について講演します。社会内奉仕による刑罰や保護観察制度などの社会的処遇について学び、日本の刑罰制度について考える内容です。 講演は英語で、通訳があります。参加費は無料で、学外からも参加