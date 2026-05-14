【モデルプレス＝2026/05/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが、北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（5月17日開催＠札幌コンベンションセンター）のフィッティング会場にて、モデルプレスのインタビューに応じ、この春始めたことや札幌の思い出、夢を叶える秘訣について語った。【写