ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！頭の体操にぴったりな並び替えクイズに挑戦してみましょう。一見すると意味のない文字列ですが、順番を変えるとあるワードが隠れています。集中力を研ぎ澄まして、1分以内での正解を目指してくださいね！問題：「い め じ か く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。い め じ か くヒント：最後の文字は「じ」答えを見る↓↓↓↓↓正解：かくめいじ