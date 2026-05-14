【アナグラムクイズ】1分以内で挑戦しよう！「い め じ か く」を並び替えると？
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭の体操にぴったりな並び替えクイズに挑戦してみましょう。一見すると意味のない文字列ですが、順番を変えるとあるワードが隠れています。集中力を研ぎ澄まして、1分以内での正解を目指してくださいね！
い め じ か く
ヒント：最後の文字は「じ」
答えを見る
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▼解説
正解は「革命児（かくめいじ）」です！ 社会に大きな変革をもたらす人物を指す言葉ですね。まずは「かくめい」という大きな塊を見つけ出すのが、早く解くためのコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭の体操にぴったりな並び替えクイズに挑戦してみましょう。一見すると意味のない文字列ですが、順番を変えるとあるワードが隠れています。集中力を研ぎ澄まして、1分以内での正解を目指してくださいね！
問題：「い め じ か く」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
い め じ か く
ヒント：最後の文字は「じ」
答えを見る
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正解：かくめいじ正解は「かくめいじ」でした。
▼解説
正解は「革命児（かくめいじ）」です！ 社会に大きな変革をもたらす人物を指す言葉ですね。まずは「かくめい」という大きな塊を見つけ出すのが、早く解くためのコツですよ。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)