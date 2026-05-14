バラバラになった5つのひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させましょう！ 制限時間は1分。パズル感覚で楽しめるアナグラムクイズは、脳の活性化にぴったりです。あなたは制限時間内に隠された単語を見つけ出すことができますか？

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

頭の体操にぴったりな並び替えクイズに挑戦してみましょう。一見すると意味のない文字列ですが、順番を変えるとあるワードが隠れています。集中力を研ぎ澄まして、1分以内での正解を目指してくださいね！

問題：「い め じ か く」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

い め じ か く

ヒント：最後の文字は「じ」

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正解：かくめいじ

正解は「かくめいじ」でした。

▼解説
正解は「革命児（かくめいじ）」です！ 社会に大きな変革をもたらす人物を指す言葉ですね。まずは「かくめい」という大きな塊を見つけ出すのが、早く解くためのコツですよ。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)