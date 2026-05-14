グローバルシーンで圧倒的な存在感を放つ新しい学校のリーダーズが、12月に自身初となるラテンアメリカツアー『FIRST LATIN AMERICA TOUR 2026』を開催することを発表した。チリ、ブラジル、メキシコの3ヶ国3都市を巡る。【ライブ写真】あふれるエンタメ性！新しい学校のリーダーズ“入学式”ライブの写真がたっぷり2021年に88risingよりグローバルデビューを果たして以来、世界中のステージを席巻してきた新しい学校のリーダ