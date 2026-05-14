乃木坂４６の川粼桜が私服ショットでファンを魅了している。川粼は１３日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃さくのふく」とハッシュタグを添え、私服ショットを投稿。デニムジャケットに三つ編みとお洒落な黒縁メガネを合わせた、大人の可愛さを表現したコーデとなっている。この投稿にＳＮＳ上では「さすがファッショニスタ川粼」「メガネにおさげに可愛すぎます」「ツイン三つ編み桜もかわいすぎ