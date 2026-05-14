【おやしらズ ラバーチャーム】 5月21日～ 順次発売 価格：1回300円 「おやしらズ ラバーチャーム」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「おやしらズ ラバーチャーム」を5月21日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、イラストレーター・ひしだようこ氏によるキャラクター「お