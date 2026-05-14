【おやしらズ ラバーチャーム】 5月21日～ 順次発売 価格：1回300円

「おやしらズ ラバーチャーム」

ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「おやしらズ ラバーチャーム」を5月21日より順次発売する。価格は1回300円。

本商品は、イラストレーター・ひしだようこ氏によるキャラクター「おやしらズ」がデザインされたラバーチャーム。なお、「おやしらズ」は元々Xにてタケウチ氏が投稿した可愛らしい本物の親知らずを元にデザインされている。

「スコヤカ」「カワイイ」「カンムリ」「バブ」「カケル」「タコアシ」の全6種がラインナップされている。

「おやしらズ ラバーチャーム」ラインナップ

「スコヤカ」 「カワイイ」 「カンムリ」 「バブ」 「カケル」 「タコアシ」 【ラインナップ】

「スコヤカ」

「カワイイ」

「カンムリ」

「バブ」

「カケル」

「タコアシ」

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