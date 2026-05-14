【動画】颯爽とバイクを乗りこなすBTSジョングク／購入したスーパーバイクシリーズ BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、Instagramのストーリーズを更新。赤いバイクを購入し、注目を集めている。 ■BTSジョングクがドゥカティのスーパーバイクを購入！ JUNG KOOKが購入したのは、イタリアの名門、Ducati（ドゥカティ）の「Panigale V4」で、“ドゥカティ・レッド”をベースに