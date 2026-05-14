中国という壁「壁を越えきれなかった悔しさが大きい。この経験を胸に焼き付けたい」とめどなく流れる涙を拭(ぬぐ)いながら、早田ひな（25、世界ランキング10位）は前を向いた。５月10日に行われた卓球世界選手権ロンドンの女子団体戦決勝で、日本代表は王者・中国と対戦し、セットカウント２-３で敗れた。「第１試合に張本美和（17、世界ランキング３位）が世界ランキング２位の王曼碰(ワンマンユ)（27）から大金星を挙げ、