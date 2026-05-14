NHK連続テレビ小説『風、薫る』に、突然でありながら、すんなりと登場してきた、ずんの飯尾和樹。主人公の奥田りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）たちが看護婦見習いをしている病院の用務員・柴田万作を演じるようだ。トレードマークの眼鏡がない姿にSNSでは「誰だがわからなかった」「忍法メガネ残しできないね」といった声が上がり、話題となっていた。加えて、放映中の連続ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TB