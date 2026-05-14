◇坂本花織が引退会見（2026年5月13日）会見には幼少期から指導をしてくれた中野園子コーチ（73）とグレアム充子コーチ（66）がサプライズで駆けつけた。親のように厳しく愛情を持って接してきた中野コーチは「花織、長い間、一緒にスケートをしてくれてありがとう。コーチになると言ってくれてありがとう」と感謝の言葉。その上で「コーチは地味で、楽しいことはあまりない仕事。派手なところに慣れてしまっているので、ちゃ