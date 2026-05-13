【北京＝向井ゆう子、坂本幸信】米国のトランプ大統領は１３日夜、中国・北京に大統領専用機で到着し、２泊３日の国賓訪問を開始した。

１４日に習近平（シージンピン）国家主席と会談する。首脳会談では、イラン情勢や貿易問題、台湾問題を協議する見通しだ。米大統領の訪中は、第１次トランプ政権の２０１７年１１月以来となる。

トランプ氏は北京の空港で韓正（ハンジョン）国家副主席の出迎えを受けた。これに先立つ米東部時間１２日（日本時間１３日）には、ホワイトハウスで記者団に、習氏について「私の友人だ。素晴らしい会談になるだろう」と述べた。

訪中には、ルビオ国務長官、ヘグセス国防長官ら、外交・安全保障の担当閣僚も同行した。首脳会談では、米国が戦闘終結を目指すイラン情勢が中心議題の一つとなる見通しだ。ヘグセス氏はトランプ氏に米軍の最新情勢を踏まえた軍事的な助言を行うとみられる。国防トップの同行で、対中抑止力の強化を重視する米側の姿勢を示す狙いもありそうだ。

トランプ氏は会談で、貿易など経済分野での成果に意欲を見せる。１２日にはＳＮＳに「（中国市場を）開放するよう求めるつもりだ」と投稿した。「真っ先に要請することを約束する」と強調し、通商分野の交渉から始める考えも示唆した。訪中には実業家イーロン・マスク氏や半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）らも同行している。

これに関連し、ベッセント米財務長官と中国の何立峰（フォーリーフォン）副首相は１３日、韓国・ソウルで会談し、貿易問題について最終調整を図った。中国国営新華社通信は会談後、「率直で建設的な意見交換を行った」と報じた。中国による米国産大豆の輸入拡大やレアアース（希土類）の輸出規制などについて協議したとみられる。

中国外務省報道官は１３日の記者会見で、「両首脳は、中米関係、世界の平和や発展に関わる重大な問題について意見交換を行う」と説明した。