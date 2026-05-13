台湾メディアの中時新聞網は10日、「台湾人男性のパートナーの呼び方に日本人女性が衝撃を受けている」との記事を掲載した。記事は、日本の大食いタレント・アンジェラ佐藤さんのSNS・Threads（スレッズ）への投稿を紹介。アンジェラさんは「台湾では奥さんや彼女を『老婆（ラオポー）』と呼ぶ……。え！？老婆！？『老』は日本語では年を取ったという感じで、『婆』は日本語ではおばあさんという印象があるんだけど！？どうしてこ