「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが３連敗。借金は今季ワーストの「９」となった。これまでのＮＰＢで優勝したチームのシーズン中最大借金は、０７年日本ハムの「８」。データ上、優勝確率は０％となった。先発・小島は二、三回に２点ずつ失い、序盤で４失点。７回５安打４失点で４敗目を喫した。打線は六回無死満塁の好機を生かせず、七回に山口の１号２ランで反撃したが届かなかった。