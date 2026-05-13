「ロッテ２−６日本ハム」（１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが３連敗。借金は今季ワーストの「９」となった。これまでのＮＰＢで優勝したチームのシーズン中最大借金は、０７年日本ハムの「８」。データ上、優勝確率は０％となった。

先発・小島は二、三回に２点ずつ失い、序盤で４失点。７回５安打４失点で４敗目を喫した。打線は六回無死満塁の好機を生かせず、七回に山口の１号２ランで反撃したが届かなかった。

四球が失点につながった。小島は二回に水野の適時打など２安打２四球に三塁・寺地の適時失策も絡んで先制の２点を献上。三回は先頭の清宮幸に四球を与え、レイエスにバックスクリーンへの２ランを浴びた。

降板後は「四球後のホームランの場面、結果的にもったいない点の取られ方になってしまったので反省しなくてはいけないところではありますけど、終盤はそこから無失点で行けたところは良かった」とコメントした。

サブロー監督は四球が絡んでの失点を「今に始まったことじゃないですよね」と言う。四回以降立ち直ったことには「小島っていうピッチャーは序盤良くなくて中盤に尻上がりによくなるタイプ。そのへんは抑える確率は高いんですけど、問題は序盤ですよね。前回ファームから上がってきていいピッチングして、今日もそれを僕は期待してたんですけど、そうはならなかった」と手厳しかった。