5月13日（水）、5人組オルタナティブファンクバンド・BREIMEN（ブレイメン）が、新曲「めんどいな...」をリリースした。「めんどいな…」は、掃除、洗濯、睡眠など、日常のめんどくさいことを歌った楽曲。ネガティブなテーマながら、ファンキーな明るいアレンジにできてしまうのはBREIMENならではだろう。英題は「Men Do It Up!」で、「めんどいな」と「精一杯やろう」という意味の「Men Do It Up」の言葉遊び、ラップパートでは2