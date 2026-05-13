BREIMEN、新曲「めんどいな...」遊び心満載のMV公開｜今後はフェス出演も控える

5月13日（水）、5人組オルタナティブファンクバンド・BREIMEN（ブレイメン）が、新曲「めんどいな...」をリリースした。

「めんどいな…」は、掃除、洗濯、睡眠など、日常のめんどくさいことを歌った楽曲。ネガティブなテーマながら、ファンキーな明るいアレンジにできてしまうのはBREIMENならではだろう。

英題は「Men Do It Up!」で、「めんどいな」と「精一杯やろう」という意味の「Men Do It Up」の言葉遊び、ラップパートでは2回し目で面倒くさくなりラップをやめてしまうなど、遊び心が溢れる歌詞ながらメッセージ性もある歌詞が魅力。

公開されたミュージックビデオは、若手気鋭の映像ディレクター・ hamaibaが監督を担当。「面倒くさい」をテーマに、だらけるメンバーの横で楽器がひとりでに演奏を始めたり、動画編集ソフトの画面をそのまま活かしていたりと、遊び心あふれるMVになっている。

BREIMEN「めんどいな…」MV

1月にリリースしたTVアニメ『ハイスクール！奇面組』OPテーマを「ファンキースパイス feat.TOMOO」にて担当していた彼ら。期待値が高まる中での新曲「めんどいな…」も、BREIMENにしか作れない、期待をゆうに超える楽曲だ。

今後は5月22日（金）〜24日（日）に愛知県蒲郡市ラグーナビーチ／ラグナシアで開催される『森、道、市場2026』や、7月18日（土）〜19日（日）に岩手県・夢海公園で開催される『KESEN ROCK FESTIVAL’26』への出演が決まっており、フェスシーンでも存在感を強めている。

【リリース情報】

BREIMEN「めんどいな…」配信日：5月13日（水）0:00配信：https://va.lnk.to/P9A5cj