駿台学園高校は1日（金）、今年度初めてとなる体験会を6月20日（土）に東京体育館で実施すると、公式SNSで発表した。 駿台学園は、2026年1月に行われたJVA第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会 （春校バレー）で3位に輝いた東京都の名門校で、2025年には高校三冠と春高バレー3連覇を達成している。 本イベントは春高バレーでも使用されている東京体育館を会場に、17:30から実