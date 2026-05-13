正社員と派遣社員が混在する会社で働いていると、「正社員より派遣社員のほうが時給が高い」と感じる人もいるでしょう。例えば、月給25万円の正社員の自分と派遣社員の時給を比べると、自分のほうが時給換算では少なくて「正社員って損なのでは」と感じることもあるかもしれません。 本記事では、月給を時給に換算した場合の比較や、派遣社員の時給が高く見える理由、年収ベースでの違いについて解説します。