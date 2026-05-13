県内は13日も気温が上がり、暑い1日となりました。気を付けなければいけないのが熱中症です。13日、医師会や自治体などが集まる会議が開かれました。13日の県内も気温が上がり、肝付町前田では28.8度、鹿児島市と枕崎市で27.4度と、今年最も高くなりました。熱中症の対策を徹底しようと、13日、医師会や自治体、消防などが集まり、会議が開かれました。去年、県内で熱中症の疑いで搬送されたのは、おととしより450人少ない1803