ドジャースのウィル･スミス選手の妻・カーラさんが第3子妊娠したことをInstagramで13日に発表しました。スミス選手の家庭には長女シャーロットちゃん、二女レイトンちゃんの2人のカワイイ姉妹がいます。スミス選手のボブルヘッドデーには始球式に現れ、かわいい投球で周りをメロメロにしました。スミス選手とカーラさんの連名で「私たちの小さな家族が増えました」とエコー写真が写った写真を投稿。カーラさんのおなかも目立つよう