本格的な登山シーズンを迎えるのを前に、県警察本部は山岳遭難を想定した救助訓練を行いました。県内ではことし、すでに山菜採りなどで山に入って遭難する人が相次いでいて、警察が注意を呼びかけています。訓練は仙北市のたざわ湖スキー場で行われました。参加したのは、県内5つの警察署と機動隊に所属する「山岳遭難救助隊」の隊員、約40人です。遭難した人が山の斜面で倒れている想定で、救助の手順などを確認しま