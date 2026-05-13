今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、今晩の米４月生産者物価指数（ＰＰＩ）などに左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５７円００～１５８円２０銭。 前日発表された米４月消費者物価指数（ＣＰＩ）は市場予想を上回り、市場には米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が年内は政策金利を据え置き、状況次第では利上げに動くとの観測が浮上した。続いて発表される米４月ＰＰＩも注目されそうだ。市場では