大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）が、ロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手（27）との「韓国対決」を制した。キムは4試合連続無安打で打率.282から.268に ジャイアンツは2026年5月13日（日本時間）、敵地ドジャー・スタジアムでドジャースと対戦し、6−2で勝利した。 この日、イは「1番・ライト」でスタメン出場し5打数2安打2打点。「9番・セカンド」でス