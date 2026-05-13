【モデルプレス＝2026/05/13】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が5月12日、自身のInstagramを更新。白塗りなしの素顔を公開し、反響を呼んでいる。【写真】45歳金爆メンバー「骨格が神」素顔話題◆樽美酒研二、白塗りなしの素顔チラリ樽美酒は「今日も一日お疲れ様でした」「顔めっちゃ焼けた」とつづり、白塗りをしていない素顔がわかる自撮りショットを投稿。写真には目元から下が収められている。◆樽美酒研二の投稿に反響この投