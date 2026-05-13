世界で唯一の「海」をテーマにしたディズニーパーク、東京ディズニーシーは2026年4月15日に開園25周年を迎えました。アニバーサリーイベント「スパークリング・ジュビリー」の開幕とともに、テーマカラーの「ジュビリーブルー」がパークを鮮やかに彩っています。この「世界で唯一の海」が完成するまでには、1983年のランド開園直後から始まった「第2パーク構想」と、13年にわたる情熱の物語がありました 。そして、2001年9月の東京