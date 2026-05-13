サカナクション公式TikTokで、SNSでミーム化している「夜の踊り子」のダンスを、山口一郎と加藤小夏が再現し話題を呼んでいる。 【動画】サカナクション山口一郎「夜の踊り子」ミームを自ら再現など①～⑤ ■ミームのボートを段ボール箱などで再現し加藤がダンス＆山口は漕ぎ手に 2012年にリリースされた「夜の踊り子」。年月を経た2025年に、インドネシアの子どもがボ