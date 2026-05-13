サカナクション公式TikTokで、SNSでミーム化している「夜の踊り子」のダンスを、山口一郎と加藤小夏が再現し話題を呼んでいる。

【動画】サカナクション山口一郎「夜の踊り子」ミームを自ら再現など①～⑤

■ミームのボートを段ボール箱などで再現し加藤がダンス＆山口は漕ぎ手に

2012年にリリースされた「夜の踊り子」。年月を経た2025年に、インドネシアの子どもがボートの船首で踊る映像に「夜の踊り子」が合わさった動画が拡散され、ミーム化し、現在も世界中でバズを起こしている。

このたび公開されたのは、山口一郎本人がミームを再現した動画。プラスチック製のような箱と段ボール箱でボートを再現しており、ダンスを踊る子ども役を務めているのは加藤。山口は足を揃えて段ボール箱に座り、オールでボートを漕ぐ役を務めている。

無表情で飄々とダンスを踊る加藤と、細長いオレンジの缶をオール代わりにして懸命にボートを漕ぎ、最後にカメラ目線する山口のコントラストにも注目。

コメント欄には「本人の登場アツい」「山口さん漕ぐ側なんだ（笑）」「一生懸命に漕いでてかわいい」「自分は踊らないんかい！（笑）」「ノリのいいサカナクションが大好き」「こなっちゃんが踊ってる！」などといったファンの声が続々と到着。

M!LKやAぇ! group、乃木坂46も、それぞれの公式TikTokで「夜の踊り子」ダンスを披露しているのでチェックしてほしい。

サカナクション公式TikTokには「夜の踊り子」ライブ映像も投稿されている。

■山口一郎と加藤小夏による「夜の踊り子」ミーム再現

■M!LK「夜の踊り子」ダンス

■Aぇ! group「夜の踊り子」ダンス

■乃木坂46「夜の踊り子」ダンス

■サカナクション「夜の踊り子」ライブ