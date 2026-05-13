ドスパラ限定のB860搭載microATXマザーASRockの「B860M Challenger WiFi」は、Intel B860チップセットを搭載するmicroATXマザーボードだ。Dr.MOSの10+1+1フェーズ電源を搭載し、大型ヒートシンクでしっかり冷却。M.2スロットは3基備え、そのうち1基はPCI Express 5.0に対応する。ネットワークは、Realtek 2.5GbEとWi-Fi 7という構成だ。ドスパラ限定のモデルで、価格は28,800円。ASRockの「B860M Challenger WiFi」。コスパのバラ