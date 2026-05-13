ヒロ・コーポレーションは、顔を見ながら会話できる「ビデオ通話トランシーバー HDL-4554」を5月1日から発売している。従来のトランシーバーといえば、音声のみのやり取りが一般的だが、HDL-4554はモニターを搭載し、相手の顔を見ながらコミュニケーションが取れる。●ただのトランシーバーじゃない新しいコミュニケーション体験HDL-4554は、本体にディスプレーとカメラを搭載し、離れた場所にいてもビデオ通話が可能。屋内は