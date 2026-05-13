昨年末の有馬記念４着以来の復帰戦で宝塚記念（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）を目指しているレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）が、引き続きルメール騎手とコンビを組むことが決まった。サンデーサラブレッドクラブが５月１３日、発表した。同馬はこれまで７戦でルメール騎手とコンビ。２３年ホープフルＳ・Ｇ１など２勝している。