ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は13日、パーク初の映画鑑賞イベント『シネマナイト・ピクニック 〜Discover U!!!〜』を6月の毎週末に期間限定で開催すると発表した。【画像】おいしそう！映画を見ながら楽しめる5周年限定フードパークの25年の歩みを振り返り、エンターテイメントの力を再発見する“Discover USJ”（25周年のテーマ“Discover U!!!（ディスカバー・ユー!!!）”に込めた二つの思いのう