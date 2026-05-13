開催：2026.5.13 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 4 - 6 [カージナルス] MLBの試合が13日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとカージナルスが対戦した。 アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。 1回表、3番 ジョーダン・ウォーカ&