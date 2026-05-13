開催：2026.5.13

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 4 - 6 [カージナルス]

MLBの試合が13日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとカージナルスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングス、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。

1回表、3番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 ATH 0-1 STL、6番 ホセ・フェルミン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 ATH 0-3 STL、7番 エル・ポゾ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 ATH 0-4 STL

2回裏、1番 ニック・カーツ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 1-4 STL、2番 シェイ・ランゲリアーズ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 3-4 STL

6回表、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 7球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでカージナルス得点 ATH 3-6 STL

8回裏、2番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 4-6 STL

試合は4対6でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで4勝3敗0S。負け投手はアスレチックスのジェフリー・スプリングスで、ここまで3勝3敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝1敗12Sとなっている。

ここまでアスレチックスは21勝20敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方カージナルスは24勝17敗で2.5ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-13 13:54:47 更新