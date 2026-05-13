俳優・アーティストののんが12日までにオフィシャルブログを更新。満開のバラに囲まれた春らしい写真を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 10日、「見頃」と題してブログを更新。のんは「満開のバラ！」とシンプルなコメントとともに見頃を迎えたバラの花々とともに撮影した複数の写真を披露。 淡いベージュのトップスに同系色のジャケットとパンツを合わせたナチュラルなワントーンコーデに、肩に掛けたシルバー系のバッグの