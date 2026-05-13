日産「セレナ」の新車商談 “安く買う”極意とは？新車商談の方法として「相見積をとって比較する」という方法は、インターネットが普及する前からカー雑誌などで紹介されていました。「他車種を引き合いに出す」や「同車種でも別資本のディーラーにぶつける」など様々なテクニックがある中で「他県のディーラーに行って商談する」という方法もあります。【画像】日産「セレナ」（2025年12月マイナーチェンジモデル）の画像を見