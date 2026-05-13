日産「セレナ」の新車商談 “安く買う”極意とは？

新車商談の方法として「相見積をとって比較する」という方法は、インターネットが普及する前からカー雑誌などで紹介されていました。

「他車種を引き合いに出す」や「同車種でも別資本のディーラーにぶつける」など様々なテクニックがある中で「他県のディーラーに行って商談する」という方法もあります。

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筆者（宇野源一）もディーラー勤務当時に何回かそういったお客様を応対したことがありますが、この手法は今でも効果があるのか、2025年末に新車（日産「セレナ」）を購入した際に実践したので、結果と合わせてご紹介します。

元勤務先の先輩に相談

筆者がディーラーを辞めたのは10年近く前になりますが、お世話になった先輩が勤めているので点検整備は自宅から1時間以上かけて先輩のいる元職場を頼っています。

車の買い替えを検討したとき、まっさきに先輩に相談。すると「昔と違って会社の状況や方針も変わってるから、値引きはかなり渋くなっているよ」との回答。

実際に出てきたのは約20万円値引きの提示。「即納の在庫があるからもう少し頑張れると思う」と言われましたが、ここからもう少しの上乗せが期待できるとはいえ、ネットなどでみる値引き条件には程遠かったため、自宅近くで車を買う可能性もあることを先輩に伝え、いったん持ち帰ることにしました。

自宅最寄りのディーラーを訪問

翌週末、自宅から車で5分程度の販売店をアポなし訪問。応対してくれた若手営業マンに「元ディーラー営業マン、すでに他県の元勤務先と商談中、条件が良ければここで買う」と伝え、商談開始。

ファーストアプローチだったので細かい条件は伝えていなかったのですが、最初の見積時点で元勤務先の先輩の提示よりはるかに高い30万円引きを提示されました。

「この場で決めていただけたらオプション値引き10万円出します」とさらに追い討ちをかけられました。

ディーラーに勤めていた経験、またネットの口コミから推測した時点で、このディーラーは赤字スレスレで提示している…と確信したためその場で決めようと思ったのですが、そのディーラーには在庫がないらしく最短で納期3ヶ月。

その時点で20万円安く買える条件となっていたのですが、下取の変動リスクもあったことに加えて、妻が「3ヶ月も待つなら即納のほうで相談した方がいいんじゃない？」と言っていたこともあり、再度持ち帰り。

担当営業マンから「来週末までこの価格で」とありがたいお言葉をいただいたので、下取車の売却査定も含めて調整を行うことになりました。

再度先輩を頼る

買取店に愛車の査定をしてもらうのと同時に先輩に改めて相談。

正直に「車両30万円、オプション10万円値引きが出ています。だけど納期が3ヶ月かかるから、下取価格が心配なので…」と伝えました。

この時点で愛車の売却査定を終え、納得のいく条件（ディーラー査定より10万円以上高い価格）を提示してもらっていたので「この条件をやると赤字スレスレか赤字になるのはわかっています。ここに合わせられないのは承知していますが、最終見積をいただけますか？ その数字を見て判断します」と伝え、「1時間ほど待って」と先輩からの連絡。

最終的な条件は「車両28万、オプション9万円、諸費用の一部カットで1万円引」でした。車の売却相場の下落を考慮した結果、値引き額は自宅近くのディーラーにかないませんでしたが、契約する運びとなりました。

結論：県またぎの商談は有効

長々とお伝えしましたが、最終的に県を跨いだ商談は時間と手間と労力がかかるものの、今回は有効な方法でした。

同じ県内に資本が違うディーラー（日産プリンス○○、○○日産、日産サティオ○○）があれば、複数店舗を訪問し、県境に住んでいれば隣県のディーラー訪問で商談をするのも有効な手段と言えます。

今回の筆者の商談のように、単純な値引きだけではなく下取車の売却価格（下取価格）も考慮した総合的な判断をすることをおすすめします。