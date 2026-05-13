この記事の画像を見るこれからブレイクしそうなマンガって？ いまネットではどんなマンガが流行ってるの？ こんな疑問に答えるユーザー参加型のマンガ賞が今年も開催！日本最大級のWebマンガサービス「ニコニコ漫画」（運営：株式会社ドワンゴ）と、KADOKAWAが共催する「次にくるマンガ大賞 2026」は、本日5月13日（水）より、作品エントリーの受付を開始しました。今年で12回目となる「次にくるマンガ大賞」は、すべてのマ