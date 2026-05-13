ミスタードーナツは、“もっちゅり食感”が特長のドーナツ『もっちゅりん』全3種を期間限定で発売する。価格は商品によって異なり、テイクアウト税込216円から。5月14日午前7時から「misdoネットオーダー」で予約受付を開始し、6月3日から店頭販売および予約商品の受け渡しを行う。【3種のもっちゅりんの画像はこちら】もっちゅりんいちご、もっちゅりんきなこ〈昨年話題の「もっちゅりん」が今年も登場〉『もっちゅりん』は、2025